Базаревич — о переносе Олимпиады: возможно, это оптимальное решение

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мыслями о переносе Олимпийских игр на 2021 год, отметив, что, возможно, это было единственное оптимальное решение.

«Жаль на самом деле… Не скажу, что настраивался уже на перенос, я был готов к любым сценариям. Последние годы нас так воспитали, что мы можем только адаптироваться.



Возможно, сейчас, в условиях неопределённости, это действительно оптимальное решение. Не знаю даже, сейчас такое количество противоречивой информации обо всём», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 24 марта, стало официально известно о переносе Олимпийских игр на 2021 год. Летом 2020 года сборная России по баскетболу должна была принять участие в квалификации Олимпиады. Очевидно, что в установленные ранее сроки он не состоится.