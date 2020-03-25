Попович продолжит работу со сборной США и дождётся Олимпиады

Сроки проведения Олимпийских игр в Токио не повлияют на состав тренерского штаба сборной США по баскетболу. Ожидалось, что главный тренер национальной команды и наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович покинет пост в 2020 году после завершения главного старта четырёхлетия.
Но менеджер сборной США Джерри Коланджело заверил, что специалист принял во внимание форс-мажор связанный с пандемией коронавируса и продолжит работу и в 2021 году. Таким образом, Попович повезёт сборную США на Олимпийские игры 2021 года в качестве главного тренера, сообщает ESPN.
«Все обязательства взятые на себя нами ранее, остаются в силе. Мы привержены выполнять их. Мы пройдём через эту ситуация с вирусом и всё нормализуется», сказал Коланджело.
Напомним, 24 марта стало официально известно, что Олимпийские игры в Токио в 2020 году не состоятся.
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