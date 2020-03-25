Джефф Ван Ганди: удивлюсь, если НБА возобновит сезон

Бывший тренер, а ныне комментатор ESPN Джефф Ван Ганди признался, что будет удивлён, если НБА возобновит сезон-2019/2020, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.



«Я не эксперт, но удивлюсь, если НБА возобновит сезон. Подозреваю, что сделать это будет очень трудно. Однако я верю, что комиссар Адам Сильвер поступит так, как будет правильно и лучше, а не в интересах денег.



Конечно, если сезон возобновится, это будет здорово, потому что Адам никому не причиняет ненужного вреда. Надеюсь, что в июне-июле наши игроки смогут вернуться к работе, а я буду приятно удивлён», – приводит слова Ван Ганди New York Post.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.