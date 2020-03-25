Форвард УНИКСа Тайус: думаю, сезон Единой лиги ВТБ завершат досрочно

Форвард казанского УНИКСа Алекс Тайус не верит в то, что сезон в Единой лиге ВТБ будет доигран из-за пандемии коронавируса.
«Если честно, думаю, что сезон Единой лиги ВТБ завершат досрочно. Нам бы хотелось играть дальше, но… Мы видим, как отменяются чемпионаты в других странах, что происходит в США и Европе. Олимпиада перенесена, людям говорят, что нужно оставаться на карантине. Я вижу, что в России ситуация с коронавирусом не такая, как во многих других местах, но мы знаем, что в Единой лиге ВТБ не смогут сыграть эстонский „Калев“ и „Астана“, есть вопросы по некоторым участникам Кубка Европы… Я не думаю, что НБА возобновит сезон в запланированные сроки. Не думаю, что нам удастся доиграть сезон в Единой лиге ВТБ.
Мы ждали нового раунда Кубка Европы, хотели играть в лиге ВТБ. Все рвались в бой, но случилось то, что случилось, и нам остаётся только ждать и надеяться на благоприятный исход. Мы следим за своим здоровьем и здоровьем своих семей, в УНИКСе, слава богу, нет заболевших. К большому сожалению, в мире сейчас неспокойно, но надеюсь, что все будет хорошо и сезон продлится", — приводит слова Тайуса «Р-Спорт».
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