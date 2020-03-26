Ватутин: если бы Де Коло, Родригес и Хиггинс хотели, то остались бы в ЦСКА

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как клуб перенёс уход Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса, отметив, что если бы игроки захотели, то могли остаться в составе «армейцев».



«Готов ли я признать, что в основе расставания с упомянутыми вами лидерами, «лицами» прошлогоднего ЦСКА — Нандо Де Коло, Серхио Родригесом, Кори Хиггинсом — лежал именно финансовый вопрос? Могу так сказать: если бы кто-то хотел остаться, он бы остался. Это в первую очередь вопрос к самим игрокам. Ни к кому из них не имею и не могу иметь претензий в связи с уходом. Все выполнили свою миссию в ЦСКА честно и до конца. Две победы в Евролиге тому доказательство. Кому-то нужно было просто поменять город, климат, кто-то искал новых вызовов, кто-то более длинный контракт, кто-то — более выгодный, чем предложил ЦСКА. У каждого, словом, был свой резон, своя мотивация, и к этому надо относиться с пониманием.



Удержать всех было невозможно. Все игроки объективно подорожали, и их желание заработать побольше вполне понятно. Это, вообще, нормальная ситуация для команды, которая выигрывает Евролигу. Более того, думаю, что перезагрузка, пускай она получилась невероятно масштабной, даже более масштабной, чем мы ожидали в мае прошлого года, полезна для клуба, потому что ты обнуляешься, получаешь новую мотивацию, новых — голодных — игроков и идёшь в новый поход. Сложнее всего для нас самих, менеджмента, тренерского штаба, было понять, что придётся проигрывать чаще, чем мы привыкли за последнее время. Но это опять же одновременно и сильный вызов, испытание себя стартом с нуля, необходимостью заново проходить тяготы и лишения.

И потом, в спорте невозможно находиться всё время на верхушке, держать верхнее до повседневно. Команда, выигравшая Евролигу в 2019 году, достигла своего потолка. И других решений, кроме как идти на перемены, у нас на самом деле не было. Насильно никого удержать невозможно. Да, я говорил, что это была лучшая команда в моей карьере, что жалею о расставании даже не с игроками, а первую очередь людьми. Но я надеюсь, что будут и другие команды, которые будут не менее мне дороги, не менее успешны», — приводит слова Ватутина «Коммерсант».