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В «Фенербахче» четыре случая заражения коронавирусом

В «Фенербахче» четыре случая заражения коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

В «Фенербахче» обнаружили четыре случая заражения коронавирусом, сообщает Sportando. Заболевание диагностировано у одного игрока и трёх сотрудников клуба. Их имена не называются. Вместе с тем известно, что ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован менеджер стамбульцев Дженк Ренда.

В СМИ также сообщали, что заражение коронавирусом подозревается у Яна Веселы и Костаса Слукаса. В целом симптомы коронавируса были обнаружены у шести баскетболистов. После этого анализы сдали вся команда и персонал, но в итоге болезнь диагностирована у четырёх человек.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ чуть более двух недель назад. С момента первого случая заражения ранее неведомой формой болезни и до сегодняшнего дня в мире зафиксировано уже более 0,5 млн случаев инфицирования.

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