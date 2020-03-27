Баскетболист сборной Украины переболел коронавирусом

Форвард сборной Украины и испанской «Фуэнлабрады» Вячеслав Бобров заболел коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». При этом он отметил, что сейчас ему легче и симптомы болезни постепенно уходят.

«Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас нахожусь ещё в больнице, так как помимо коронавируса у меня односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьёзнее, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту было без масок.

Ожидал более жёсткой проверки по прилёте, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолёта. Никто не мог проверить, пил ли кто жаропонижающие таблетки во время полёта, было ли кому-то плохо. У всех была одна цель — вернуться на родину, а там как будет… Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя 2 дня у меня впервые поднялась температура до 37, на что я не сильно обратил внимание, так как списал на усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру в пятницу снова вернулась температура 38,4. Скорую сумел вызвать только с третьего раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой объяснял одну и туже информацию, откуда прилетел и какие у меня симптомы.

Меня привезли в Александровскую больницу в центре города. После дезинфекции впустили в приёмное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39,3. Экспресс-тест не показал, есть ли у меня коронавирус. Врачи сказали, что попадаю в зону риска, и определили в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген лёгких. Кашля не было, но было затруднённое дыхание в легком, со слов врача. На третий день в больнице начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех, поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник на этой неделе взяли ещё два теста, и первый опять ничего не мог показать.

Результат очередного теста показал, что я заражён. Но пока мы ждали ответа, организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь остаётся ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой. Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсёстрам и всему персоналу, они каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают всё, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьёзно! Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не поднимают голос, всегда приветливо относятся, желают скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за всё! Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы, которых касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы", — написал Бобров на своей странице в «Инстаграме».