Мэджик Джонсон видит в Леброне Джеймсе себя и Ларри Бёрда

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сравнил нынешнего лидера калифорнийцев Леброна Джеймса с собой и другой легендой НБА, экс-игроком «Бостон Селтикс» Ларри Бёрдом.

«Леброн — как я и как Ларри Бёрд. Когда выходит на площадку, он невероятен. Его голова поднята, и он всегда готов сделать передачу напарникам по команде, он всегда готов сделать их лучше. В то же время он сам может прорваться к кольцу и вколотить данк», — приводит слова Джонсона Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Леброн Джеймс набирает 25,7 очка, собирает 7,9 подбора и совершает 10,7 передачи. Сезон стал для него вторым в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент приостановки первенства «Лейкерс» лидировал в Западной конференции.