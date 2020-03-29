Гилл: уверен, что «Химки» заслужили титул

Форвард «Химок» Энтони Гилл рассказал, как проводит время во время карантина в США. Американец поделился мнением о досрочном завершении сезона. По его словам, команда заслуживала титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

«Привет всем, привет фанатам! Мы скучаем по вам. Надеемся продолжить сезон. Уже настало бы время плей-офф, но сейчас важна безопасность. Надеюсь, вы осторожны и следуете рекомендациям правительства. Вы не должны болеть, вы нам нужны в следующем сезоне.

Сейчас я очень много тренируюсь и провожу больше времени с семьёй. Это отличная возможность побыть с близкими, с семьёй. Быть с семьёй — не значит отдыхать на диване, особенно когда у тебя два малыша. Стараюсь развлекать их каждые пять секунд. Так что времени на телевизор или что-то такое просто нет.

Что касается команды, все партнёры следуют инструкциям и находятся дома. Уверен, Единая лига ВТБ приняла правильное решение, остановив чемпионат. Турнирная таблица? Лига приняла решение не определять чемпиона, но, уверен, титул заслужили мы. Мы работали весь сезон, и не наша вина, что он завершился вот так", — сказал Гилл в интервью пресс-службе «Химок».