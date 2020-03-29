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Никто в «Кливленде» не проходил тестов на коронавирус

Никто в «Кливленде» не проходил тестов на коронавирус
Баскетбол / НБА 0

Никто из игроков, сотрудников и представителей тренерского штаба «Кливленда» не проходил тестов на коронавирус, сообщает Cleveland.com со ссылкой на слова главного тренера команды Джей Би Бикерстаффа. По его информации, никто в команде не болеет и не имеет симптомов болезни.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.

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