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Марбери хочет заключить соглашение о поставке из Китая в Нью-Йорк 10 млн медицинских масок

Марбери хочет заключить соглашение о поставке из Китая в Нью-Йорк 10 млн медицинских масок
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Стефон Марбери хочет заключить соглашение о поставке из Китая в Нью-Йорк 10 миллионов медицинских масок, сообщает New York Post.

Марбери сообщил, что он планирует продавать маски по цене $ 2,5 за штуку. Сейчас в Нью-Йорке одна маска стоит $ 7,5.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.

Все спортивные соревнования в США были отложены на неопределённый срок в связи с угрозой распространения заболевания.

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