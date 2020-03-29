Марбери хочет заключить соглашение о поставке из Китая в Нью-Йорк 10 млн медицинских масок

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Стефон Марбери хочет заключить соглашение о поставке из Китая в Нью-Йорк 10 миллионов медицинских масок, сообщает New York Post.



Марбери сообщил, что он планирует продавать маски по цене $ 2,5 за штуку. Сейчас в Нью-Йорке одна маска стоит $ 7,5.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.

Все спортивные соревнования в США были отложены на неопределённый срок в связи с угрозой распространения заболевания.