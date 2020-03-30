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Источник: «Калев» расторг контракты со всеми игроками, клуб могут ликвидировать

Источник: «Калев» расторг контракты со всеми игроками, клуб могут ликвидировать
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Эстонский «Калев» расторг контракты со всеми игроками и рассматривает возможность полной ликвидации, сообщает Delfi.ee.

В конце прошлой недели руководство «Калева» объявило, что клуб будет вынужден завершить сезон в Единой лиги ВТБ досрочно из-за чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы расторгли все контракты с игроками. Даже с теми, у кого соглашения были на два следующих сезона. С половиной игроков мы договорились, с остальными ведём переговоры», — рассказал президент клуба Тоомас Линамяэ.

По его словам, «Калев» не досчитался доходов от билетов за решающие игры, а спонсорские выплаты обычно поступают по итогам сезона. Поэтому дефицит клубного бюджета в настоящий момент составляет более € 1 млн и команда может попросту прекратить существование.

«Клуб — это не только игроки. У нас есть и другие траты: транспорт, залы и так далее», — добавил Линамяэ.

Он также подчеркнул, что 70% бюджета их клуба финансируется частными спонсорами.

До приостановки сезона «Калев» занимал пятое место в Лиге ВТБ с показателем 8 побед и 12 поражений.

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