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Пол Пирс: объединись мы с Гарнеттом раньше, завоевали бы ещё 3-4 чемпионских титула

Пол Пирс: объединись мы с Гарнеттом раньше, завоевали бы ещё 3-4 чемпионских титула
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что если бы он раньше объединился в одной команде с Кевином Гарнеттом, то смогли бы принести клубу ещё минимум три чемпионских титулов.

«Мы всё время говорим о том, что нам нужно было объединиться за три или четыре года до победы с «Селтикс». Можете себе представить нас вместе с Кевином Гарнеттом, когда нам было бы по 20 лет или чуть больше? Вероятно, у нас было бы три или четыре чемпионских титула. Ведь история показала, что мы отлично сочетаемся вместе», – сказал Пирс в интервью, опубликованном на канале Def Pen Hoops в «Твиттере».

У обоих игроков в карьере только одна победа в финале НБА. Пирс и Гарнетт стали чемпионами в составе «Селтикс» в 2008 году.

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