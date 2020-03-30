Владелец «Никс» проведёт телефонную конференцию с Оукли, несмотря на коронавирус

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан намерен провести телефонный разговор с бывшей звездой команды Чарльзом Оукли, несмотря на заражение коронавирусом, сообщает Sports Illustrated. Долан сейчас находится в самоизоляции.



Разговор должен помочь урегулировать конфликт, который длится с февраля 2017 года. Тогда охрана вывела оукли с домашней арены «Нью-Йорка», после чего 53-летнего экс-баскетболиста арестовали и предъявили обвинения в нападении и незаконном вторжении.



Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».