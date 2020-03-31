Возобновление чемпионата Китая отложено

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение отложить на неопределённый срок возобновление спортивных соревнований в стране. Таким образом, рестарт регулярного чемпионата Китайской баскетбольной ассоциации откладывается, сообщает Sportando.
Планировалось, что сезон возобновится в ближайшее время. В Китай начали возвращаться американские легионеры, которые уже пребывают на обязательном двухнедельном карантине.
Теперь же матчи снова отложены на неопределённый срок. Ожидается, что новые даты будут обговариваться в третье декаде апреля.
Напомним, что меры предосторожности принимаются в связи с пандемией коронавируса. Изначально вспышка заболевания, охватившая весь мир, произошла в Китае, но на сегодняшний день в стране фиксируются лишь единичные случаи заражения. Остальной мир практически полностью охвачен пандемией Covid-19.
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