У игроков «Бруклина», заразившихся коронавирусом, нет симптомов заболевания

Все игроки «Бруклина», у которых был диагностирован коронавирус, не имеют симптомов заболевания на текущий момент. Об этом сообщил генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс.



Напомним, первым из игроков НБА, у которого было выявлено заражение коронавирусом, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, затем болезнь была диагностирована у его напарника по команде Донована Митчелла. 17 марта стало известно, что четыре игрока «Бруклина», включая Кевина Дюранта, заразились коронавирусом.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс.