Паскуаль рассказал об условиях карантинных мер в России и Испании

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль рассказал, как ему пришлось добираться из России в Испанию. В частности специалист отметил карантинные меры, принимаемые правоохранительными органами в аэропортах и на дорогах.

«До прошлого четверга жизнь в Петербурге была относительно спокойной, мы регулярно тренировались. Потом, когда сезон Единой лиги отменили, клуб позволил иностранцам уехать в свои страны. В пятницу уже президент Путин объявил, что с понедельника аэропорты закроются. Так и вышло, что у нас на то, чтобы уехать, был всего один день.

Была только одна возможность: с субботы на воскресенье отправиться в Москву и оттуда — в Мадрид. Повсюду были приняты меры по обеспечению безопасности, нам измеряли температуру, проверяли, носим ли мы маски и перчатки. Это все нам выдал медицинский персонал клуба, которому мы очень признательны. Все работники аэропортов носили перчатки и маски, вообще все. Аэропорты были пустынны. Мы сели на самолет из Москвы в Мадрид, летели всего человек 10-15, и все они были рассажены раздельно.

Мы прилетели около двух часов дня, а рейс в Барселону был только на следующий день. Что нам делать в Мадриде? Оставаться в аэропорту? Искать отель? Мы бы потеряли так много часов. Вместе с Иньиго Зорсано решили взять две машины в аренду: он поехал в Логроньо, а я — в Барселону.

Было невероятно путешествовать по дороге в одиночку. Я обогнал только несколько грузовиков и несколько автомобилей. Честно говоря, за 600 километров я встретил машин 20. Меня останавливали на двух пропускных пунктах, и хотя меня узнали на обоих, мне нужно было показать им все мои документы, мой паспорт, рабочую визу и билет на самолет. Это тот случай, когда благодаришь всех за службу", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита» со ссылкой на Mundo Deportivo.