Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов НБА

Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов из-за невыплат заработной платы сотрудникам.



«Если посмотреть на некоторых владельцев, которые сейчас не спешат расставаться с деньгами или не делают это до игроков, то можно многое о них узнать. Напомню, что эти люди являются миллиардерами. Я не считаю чужие доходы, но ты должен хоть что-то сказать о ситуации. „Я не буду это делать. Не хочу. Не хочу платить своим работникам“. Если ты молчишь, то это тоже говорит о многом, как мне кажется», — приводит слова Си Джея Макколлума The Athletic.



Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.