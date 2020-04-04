Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов НБА

Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум раскритиковал некоторых владельцев клубов из-за невыплат заработной платы сотрудникам.

«Если посмотреть на некоторых владельцев, которые сейчас не спешат расставаться с деньгами или не делают это до игроков, то можно многое о них узнать. Напомню, что эти люди являются миллиардерами. Я не считаю чужие доходы, но ты должен хоть что-то сказать о ситуации. „Я не буду это делать. Не хочу. Не хочу платить своим работникам“. Если ты молчишь, то это тоже говорит о многом, как мне кажется», — приводит слова Си Джея Макколлума The Athletic.

Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020