Лонзо Болл назвал свою версию лучшей стартовой пятёрки в истории НБА

Разыгрывающий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл назвал свою версию лучшей стартовой пятёрки в истории НБА, сообщает официальный сайт команды из Луизианы.

По словам баскетболиста, позицию первого номера он бы отдал экс-защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону, позиция атакующего защитника, по словам Болла, должна отойти Майклу Джордану. Лёгким форвардом выступил бы нынешний лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Позицию тяжёлого форварда Болл отдал бы представителю «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту, а позиция центрового досталась бы ещё одному бывшему баскетболисту «Лейкерс» Шакилу О'Нилу.

Напомним, что Лонзо Болл в прошлом также выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Защитник является вторым номером драфта НБА 2017 года.