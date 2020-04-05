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Главный тренер «Анадолу Эфеса»: ВОЗ опоздала с объявлением пандемии

Главный тренер «Анадолу Эфеса»: ВОЗ опоздала с объявлением пандемии
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения опоздала с объявлением пандемии коронавируса. По мнению Атамана, ВОЗ должна была сделать это раньше.

«ВОЗ опоздала с объявлением пандемии. Евролига же приостановила сезон своевременно. Мне кажется, все лиги были остановлены вовремя. Возможно, если бы решение отложили ещё на неделю, у спортсменов возникли бы проблемы», — приводит слова Атамана Aksam.

11 марта ВОЗ объявила, что распространение COVID-19 достигло уровня пандемии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.

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