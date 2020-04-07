Айзея Томас: Леброн приблизился к Яннису в борьбе за MVP

Член Зала славы НБА Айзея Томас считает, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед остановкой сезона приблизился к форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокумбо в борьбе за звание MVP.



«Яннис был фаворитом на протяжении всего сезона. Но, как мне кажется, перед паузой Леброн и «Лейкерс» перехватили преимущество. Единственная причина, по которой мы говорим, что Яннис по-прежнему лучший игрок, — это более выгодное турнирное положение «Бакс». Если сезон возобновится и «Лейкерс» наверстают упущенное, то именно Джеймс станет MVP», — приводит слова Томаса Heavy.



НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.