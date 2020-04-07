Бывший игрок ЦСКА Теодосич включён в команду десятилетия Евролиги
Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА Милош Теодосич вошёл в символическую команду десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира. В голосовании участвовали болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.
Напомним, Теодосич был назван MVP сезона-2009/2010 в составе «Олимпиакоса».
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.
Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ.
После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртус Болоньей».
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