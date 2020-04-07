Евролига представила подборку лучших моментов сезона с участием «Химок»
Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие моменты с участием подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги.
На момент приостановки сезона подмосковный клуб занимал седьмое место в турнирной таблице, выиграв 13 из 28 матчей.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.
Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.
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