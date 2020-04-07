Евролига представила подборку лучших моментов сезона с участием «Химок»

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие моменты с участием подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги.



На момент приостановки сезона подмосковный клуб занимал седьмое место в турнирной таблице, выиграв 13 из 28 матчей.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.