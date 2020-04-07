Чемпионат Италии по баскетболу завершён досрочно

Чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Италии.



Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило никаких дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.



Второй по рангу дивизион итальянского первенства — Серия В — тоже завершён досрочно. Ни одна из команд не будет понижена или повышена в статусе по итогам сезона.



Примечательно, что об итогах сезона в заявлении так и не было сказано. Ранее сообщалось, что чемпион Италии по итогам сезона определён не будет.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Вирусом заразилось более 1,4 млн человек в мире. Число погибших превысило 80 тыс.