«Лейкерс» попросит сотрудников отказаться от части зарплаты

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» попросит часть сотрудников высшего звена отказаться от 20% заработной платы, сообщает в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.

При этом неизвестно, идёт ли речь об игроках команды. Ранее НБА и профсоюз игроков обсуждали вариант, при котором розыгрыш чемпионата сезона-2019/2020 не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Существует вариант, при котором игроки откажутся от четверти зарплаты. Если никаких договорённостей не будет, лига будет обязана выплачивать игрокам полные суммы зарплат.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус нашли у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 обнаружили ещё у нескольких игроков, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.