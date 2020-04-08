Макколлум: около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум сообщил, что около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты.
«Всё сейчас идёт к тому, что НБА потеряет около 23,5 процента дохода в этом сезоне. Мы не досчитаемся около миллиарда долларов, даже больше, если лига в итоге не возобновит сезон. Многие игроки сейчас испытывают большие проблемы, особенно те, кто находится на минимальных контрактах. Думаю, что около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты», — сказал Макколлум в интервью Джею Уильямсу.
Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.
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