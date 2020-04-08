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Макколлум: около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты

Макколлум: около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум сообщил, что около 150 игроков НБА сейчас живут от зарплаты до зарплаты.

«Всё сейчас идёт к тому, что НБА потеряет около 23,5 процента дохода в этом сезоне. Мы не досчитаемся около миллиарда долларов, даже больше, если лига в итоге не возобновит сезон. Многие игроки сейчас испытывают большие проблемы, особенно те, кто находится на минимальных контрактах. Думаю, что около 150 игроков сейчас живут от зарплаты до зарплаты», — сказал Макколлум в интервью Джею Уильямсу.

Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.

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