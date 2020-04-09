Литовец Карнишовас назначен на пост вице-президента «Чикаго Буллз»
Руководство «Чикаго Буллз» назначило на пост вице-президента клуба по баскетбольным операциям литовского специалиста Артураса Карнишоваса, сообщает ESPN.
На этом посту он сменит Джона Паксона, который занимал должность с 2003 года. У Карнишоваса будут широкие полномочия, в том числе он сможет назначить нового генерального менеджера «Чикаго». В прошлом Артурас работал в структуре «Денвер Наггетс», занимая в Колорадо должность генерального менеджера.
«Чикаго Буллз» в последние годы находится на стадии перестройки и показывает неудовлетворительные результаты. На момент приостановки регулярного чемпионата иллинойцы занимали одиннадцатое место в таблице Восточной конференции и у них было мало шансов на выход в плей-офф.
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