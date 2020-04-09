Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Литовец Карнишовас назначен на пост вице-президента «Чикаго Буллз»

Литовец Карнишовас назначен на пост вице-президента «Чикаго Буллз»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Чикаго Буллз» назначило на пост вице-президента клуба по баскетбольным операциям литовского специалиста Артураса Карнишоваса, сообщает ESPN.

На этом посту он сменит Джона Паксона, который занимал должность с 2003 года. У Карнишоваса будут широкие полномочия, в том числе он сможет назначить нового генерального менеджера «Чикаго». В прошлом Артурас работал в структуре «Денвер Наггетс», занимая в Колорадо должность генерального менеджера.

«Чикаго Буллз» в последние годы находится на стадии перестройки и показывает неудовлетворительные результаты. На момент приостановки регулярного чемпионата иллинойцы занимали одиннадцатое место в таблице Восточной конференции и у них было мало шансов на выход в плей-офф.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020