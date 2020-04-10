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Майкл Джордан выиграл суд у китайской компании, которая незаконно использовала его имя

Майкл Джордан выиграл суд у китайской компании, которая незаконно использовала его имя
Баскетбол / НБА 0

Верховный суд Китая вынес решение в пользу легенды НБА Майкла Джордана в деле о незаконном использовании торговой марки местным производителем спортивной одежды. Разбирательство длилось 8 лет. Об этом сообщает Clutch Points.

Речь идёт о компании Qiaodan Sports, которая использовала в производстве своих товаров китайский перевод имени Джордана.

Легенда «Чикаго Буллз» и шестикратный победитель чемпионатов НБА имеет огромное количество поклонников в Китае. В 2016 году Джордан уже выигрывал спор у данной компании, однако ей до настоящего времени разрешалось использовать вариант его имени в китайской транскрипции, но на английском языке – Qiao Dan.

Несмотря на постановление суда, китайская фирма пока ещё может использовать свой логотип игрока-баскетболиста, который имеет сходство с эмблемой Jumpman, созданной Nike для продвижения линии спортивной обуви Air Jordan.

Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.

Посмотрите также видео памятного пари Криса Пола и Джордана. Они поспорили, что если Майкл промажет хоть раз, то раздаст всем детям в зале по паре кроссовок со своим именем.

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