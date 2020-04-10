Майкл Джордан выиграл суд у китайской компании, которая незаконно использовала его имя

Верховный суд Китая вынес решение в пользу легенды НБА Майкла Джордана в деле о незаконном использовании торговой марки местным производителем спортивной одежды. Разбирательство длилось 8 лет. Об этом сообщает Clutch Points.
Речь идёт о компании Qiaodan Sports, которая использовала в производстве своих товаров китайский перевод имени Джордана.
Легенда «Чикаго Буллз» и шестикратный победитель чемпионатов НБА имеет огромное количество поклонников в Китае. В 2016 году Джордан уже выигрывал спор у данной компании, однако ей до настоящего времени разрешалось использовать вариант его имени в китайской транскрипции, но на английском языке – Qiao Dan.
Несмотря на постановление суда, китайская фирма пока ещё может использовать свой логотип игрока-баскетболиста, который имеет сходство с эмблемой Jumpman, созданной Nike для продвижения линии спортивной обуви Air Jordan.
Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.
Посмотрите также видео памятного пари Криса Пола и Джордана. Они поспорили, что если Майкл промажет хоть раз, то раздаст всем детям в зале по паре кроссовок со своим именем.
- 10 апреля 2020
-
09:14
-
07:12
-
06:56
-
01:22
- 9 апреля 2020
-
23:45
-
22:43
-
21:47
-
20:49
-
19:31
-
18:19
-
17:14
-
16:50
-
16:43
-
15:33
-
12:23
-
11:06
-
10:48
-
09:14
-
06:52
-
02:58
-
00:26
-
00:19
- 8 апреля 2020
-
22:34
-
21:52
-
20:22
-
19:40
-
18:22
-
16:40
-
16:02
-
15:46
-
14:40
-
13:17
-
11:01
-
10:46
-
09:18