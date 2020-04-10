Базаревич: ФИБА могла бы провести квалификацию на ОИ этим летом, но все смотрят на НБА

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил мнение, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) могла провести мужскую олимпийскую квалификацию летом этого года.



Напомним, ФИБА перенесла отбор на Олимпийские игры в Токио с июня 2020 года на июнь-июль 2021-го.



«С учётом переноса Олимпийских игр это решение стало ожидаемым. Очевидно, что с календарём нужно было что-то делать. Обидно за игроков, ведь карьеры не бесконечны. И для многих эти переносы откладывают олимпийскую мечту. Мне кажется, ФИБА могла бы провести квалификацию на Игры в Токио уже этим летом. Но, по моим ощущениям, все ориентируются на НБА. Для Национальной баскетбольной ассоциации очень важно доиграть сезон, и, видимо, они надеются это сделать. Не исключено, что за океаном матчи будут проходить как раз летом.



Изначально сроки проведения квалификации были неудобными, поскольку времени на подготовку оставалось очень мало. В Единой лиге финальная серия плей-офф по плану должна завершаться 12 июня, а 24 июня нам уже нужно было бы играть в олимпийской квалификации. Для игроков, да и для тренерского штаба это серьёзная нагрузка, в том числе психологическая. Теперь аналогичная ситуация перенеслась на следующий год. И это, на мой взгляд, не очень правильно», — приводит слова Базаревича сайт Олимпийского комитета России.