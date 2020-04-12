Бруссард: игроков «Вашингтон Уизардс» тошнило от Майкла Джордана

Известный обозреватель Крис Бруссард поделился воспоминаниями о последнем сезоне в карьере легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Игрок завершал карьеру в составе «Вашингтон Уизардс», и, по словам Бруссарда, остальных игроков команды «тошнило» от Майкла.
«В том сезоне я освещал игры „Вашингтона“. Был с „Вашингтоном“ в последние недели карьеры Джордана. Тогда я готовил материал для New York Times о последней игре Майкла. Игроков „Вашингтона“ тошнило от него. Им не нравилось выступать вместе с ним, они не получали от этого удовольствия. Им не нравилось играть с тем, кто был их идолом», — приводит слова Бруссарда Talkbasket.
Майкл Джордан возобновил карьеру в 2001 году в составе «Вашингтон Уизардс» и окончательно ушёл из спорта в 2003 году.
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