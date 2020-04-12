Кейру сфотографировалась в платье-подушке

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру переняла очередную эстафету в Pillow Challenge и сфотографировалась в платье-подушке.



«Приняла эстафету, но не смогла выбрать одну фотографию. Пиши в комментариях какое фото понравилось больше — первое или второе», — написала Кейру в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Катерины Кейру.

Ранее Кейру записала видеообращение к правительству РФ с просьбой решить ситуацию с невыплатой алиментов её мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.



В октябре суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей. Ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру, сообщила, что, по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей.