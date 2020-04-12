Впервые в истории главным тренером курского «Динамо» стала женщина

Элен Шакирова стала главным тренером курского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт команды.



Примечательно, что впервые в истории главным тренером курского «Динамо» будет женщина. В апреле 2014 года Элен Рафаэловна уже была исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Динамо» и помогла команде завоевать первые в её истории бронзовые медали чемпионата России.



С 2013 по 2017 год Шакирова возглавляла молодёжную команду курского «Динамо».



Помощником Шакировой станет бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв. Он возглавлял санкт-петербургский коллектив до конца 2018 года, после чего покинул команду по решению клуба.



Курское «Динамо» три года подряд занимало второе место по итогам чемпионата России.