Впервые в истории главным тренером курского «Динамо» стала женщина
Элен Шакирова стала главным тренером курского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Примечательно, что впервые в истории главным тренером курского «Динамо» будет женщина. В апреле 2014 года Элен Рафаэловна уже была исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Динамо» и помогла команде завоевать первые в её истории бронзовые медали чемпионата России.
С 2013 по 2017 год Шакирова возглавляла молодёжную команду курского «Динамо».
Помощником Шакировой станет бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв. Он возглавлял санкт-петербургский коллектив до конца 2018 года, после чего покинул команду по решению клуба.
Курское «Динамо» три года подряд занимало второе место по итогам чемпионата России.
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
-
16:22
-
15:26
-
13:58
-
12:47
-
11:40
-
10:54
-
09:42
-
07:37
-
05:50
-
00:34
- 11 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:31
-
20:51
-
19:33
-
18:23
-
17:42
-
17:36
-
15:47
-
14:49
-
12:59
-
11:49
-
10:04
-
09:30
-
07:22
-
00:39
-
00:00
- 10 апреля 2020
-
21:40
-
20:40
-
19:22
Партнерский контент