Раиса Мусина представила свою версию челленджа с переодеванием

Форвард екатеринбургского УГМК Раиса Мусина представила свою версию популярного челленджа с переодеванием. В видео поучаствовал младший брат спортсменки.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой.



В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 12 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек. Умерло более 113 тыс. заразившихся, ещё около 400 тыс. выздоровело.