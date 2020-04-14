Директор академии «Зенита»: надо уменьшать количество легионеров, другого выхода не видно

Директор Академии баскетбола «Зенит» Игорь Заманский выразил мнение, что Единой лиге ВТБ стоит ужесточить лимит на легионеров. В первую очередь это должно быть сделано в интересах сборной России.



«Безусловно, везде есть проблемы с российскими игроками. Их можно было бы избежать, но перед всеми командами ставятся серьёзные турнирные задачи. И ради них берут в команды иностранцев. Теперь можно иметь до девяти баскетболистов с зарубежным паспортом. Конечно, некоторые клубы стараются развивать собственную молодежь. Хавьер Паскуаль уже подключал к тренировочному процессу несколько ребят из «молодёжки» и юношеской команды. Со следующего сезона это будет делаться регулярно. Нашим игрокам сложно пробиваться. Раньше было проще, существовал лимит на легионеров.

Но нельзя заставить главного тренера пожертвовать результатом ради перспективы. Даже если это российский тренер. А иностранец должен давать результат. Поэтому он и сказал, что ему всё равно, кто будет играть. Если нет российских игроков, которые способны играть на уровне Единой лиги ВТБ и Евролиги – берёт иностранцев… Но я смотрю и в целом по стране – скоро нынешнее поколение сильных российских баскетболистов сойдёт. А молодых, которые бы играли постоянно в «основе» своих клубов, очень мало. Это большая проблема. И в первую очередь она коснётся сборной России.



Надо уменьшать количество легионеров. Другого выхода на данном этапе не видно. А болельщики точно будут больше ходить на местных игроков, воспитанников своего клуба.



Сколько должно быть воспитанников в основе? Если 12 – я буду только за! Но на данный момент это нереально. Для начала, если два человека будут, – это очень хороший результат. Сразу пять никто не возьмет. Чтобы попасть в основной состав, нужен ни год, ни два и ни три. Но стараемся, чтобы в Петербурге было как можно больше местных воспитанников», — приводит слова Заманского «Петербургский дневник».