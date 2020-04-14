Ларкин договорился о новом контракте с «Анадолу Эфес»

Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин договорился о подписании нового контракта с командой, сообщает Talkbasket. Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон. При этом у Ларкина останется право покинуть команду, в случае предложения от одного из клубов НБА.

Шейн Ларкин до приостановки регулярного чемпионата Евролиги был одним из лучших баскетболистов турнира в нынешнем сезоне. В ноябре в матче с «Баварией» он установил рекорд Евролиги, набрав 49 очков. В среднем же за матч защитник набирал 22,2 очка, собирал 3,1 подбора и совершал 4,1 передачи.

Напомним, что успешные выступления игрока привлекли внимание Турецкой федерации баскетбола и не так давно Ларкин получил гражданство Турции.