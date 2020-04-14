Ларкин договорился о новом контракте с «Анадолу Эфес»
Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин договорился о подписании нового контракта с командой, сообщает Talkbasket. Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон. При этом у Ларкина останется право покинуть команду, в случае предложения от одного из клубов НБА.
Шейн Ларкин до приостановки регулярного чемпионата Евролиги был одним из лучших баскетболистов турнира в нынешнем сезоне. В ноябре в матче с «Баварией» он установил рекорд Евролиги, набрав 49 очков. В среднем же за матч защитник набирал 22,2 очка, собирал 3,1 подбора и совершал 4,1 передачи.
Напомним, что успешные выступления игрока привлекли внимание Турецкой федерации баскетбола и не так давно Ларкин получил гражданство Турции.
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
19:58
-
18:42
-
17:58
-
16:41
-
16:17
-
15:07
-
14:34
-
13:43
-
12:53
-
10:52
-
10:11
-
09:31
-
09:16
-
07:00
-
00:10
- 13 апреля 2020
-
22:57
-
20:46
-
20:05
-
19:15
-
18:23
-
16:50
-
14:33
-
13:32
-
11:47
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37
-
21:54
-
20:36
-
19:48
-
18:52
-
17:11
Партнерский контент