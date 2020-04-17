Жалобы на приговор Домани рассмотрят 18 мая, защита и прокурор просят отмены решения суда

Мосгорсуд 18 мая рассмотрит жалобы на приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола Дмитрию Домани по делу о хищении 44 миллионов рублей у РФБ, защита и прокурор добиваются отмены решения.



«Прокурор просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, в этом смысле наши позиции отчасти совпадают. Среди прочего в представлении и наших доводах отмечается, что суд первой инстанции не указал на роли фигурантов в преступлении, тогда как фактический организатор – Юлия Аникеева – получила 4,5 года, а Домани, которого в обвинительном заключении называют исполнителем, был приговорён к 6 годам. Это несправедливый приговор.

Сейчас Домани из столичного СИЗО перевезли в следственный изолятор города Иваново. Фактически никаких причин для этого не было, но на 99% есть понимание, что это сделано для снижения нагрузки на московские СИЗО в карантинное время. Разумеется, это неприятно, так как это усложнило наши взаимодействия с Дмитрием, но ближе к рассмотрению жалоб на приговор его должны вернуть в Москву", — приводит слова адвоката Домани Анны Левиной «Р-Спорт».



Чертановский суд Москвы в октябре 2019 года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в виде 3,5 лет колонии.