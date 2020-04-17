Сергей Моня: думаю, сезон Евролиги надо прекращать

Форвард «Химок» Сергей Моня поделился мыслями о приостановке матчей Евролиги и выразил мысль, что сезон необходимо прекращать.
«Я думаю, что сезон надо прекращать. В Европе тяжёлая ситуация, границы закрыты, не представляю, как это может выглядеть. Думаю, это быстро не закончится. Главное, чтобы люди сейчас не болели, а те, кто болеют — выздоровели. Баскетбол сейчас отходит на второй план.
Может быть, вся ситуация с пандемией продлится до конца лета, поэтому мне непонятно, когда заканчивать регулярный чемпионат и играть матчи плей-офф. Мне кажется, это будет проблематично. Если всё закончится раньше, я буду только рад и сезон возобновится.
Как бы то ни было, советую сейчас сидеть дома и не вступать в контакт с другими людьми", — рассказал Моня в интервью, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.
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