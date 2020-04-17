Зарплата игрокам НБА будет снижена на 25%

Руководство НБА и профсоюз игроков пришли к компромиссу по снижению заработной платы баскетболистам на фоне пандемии коронавируса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Так, было принято решение, что 1 мая игроки получат зарплату в полном объёме, но уже с 15 мая начнут зарабатывать на 25% меньше. Сначала в НБА предложили игрокам урезать зарплаты до 50%, но эта идея не нашла должной поддержки.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.

НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.