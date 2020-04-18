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Андрей Ватутин: надеюсь дожить до тех дней, когда наш рубль поднимется

Андрей Ватутин: надеюсь дожить до тех дней, когда наш рубль поднимется
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о проблемах клуба, к которым привели пандемия коронавируса и падение курса рубля. По словам функционера, последствия этого будут ощущаться ещё долго.

«Ситуация как в фильме с Жан-Клодом Ван Даммом «Двойной удар». Надеюсь дожить до тех дней, когда наш рубль поднимется. Но я пессимист в этом вопросе. Да, мы заключаем контракты в евро или долларах и выплачиваем в рублях, поэтому расходы на зарплаты увеличатся на 20–25%.

Последствия пандемии сложнее будет преодолеть. Пандемия загоняет экономику в тупик — ничего не работает. И когда это начнёт работать, предсказать невозможно. Неизвестность — самое неприятное в этой истории. А наши болельщики кроме того, что сидят дома, потенциально теряют работу, теряют доходы. Это значит, что люди в следующий раз не смогут купить билет на матч», — приводит слова Ватутина РБК-Спорт.

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