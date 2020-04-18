Олдридж заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Сан-Антонио» или «Портленде»

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж признался, что хотел бы завершить карьеру или в нынешней команде или в «Портленд Трэйл Блэйзерс», где он начинал свои выступления в НБА.

«Когда я задумываюсь о завершении карьеры, то ловлю себя на мысли о том, что было бы здорово закончить либо в „Сан-Антонио“ либо в „Портленде“. У меня есть отличные воспоминания с „Сан-Антонио“. Здесь я чувствую себя членом семьи. Они понимают меня, а я понимаю их. Так что мне нравится в составе „Спёрс“.

Вместе с тем с «Портлендом» меня связывает большая история. Завершить карьеру там также будет хорошо. Будет неплохо уйти из спорта, защищая цвета «Сан-Антонио», но если «Спёрс» будут набирать молодых игроков, то буду не против перейти в «Портленд»", — приводит слова 34-летнего баскетболиста официальный сайт НБА.