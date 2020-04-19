«Химки» вернут из «Пармы» Валиева

Руководство «Химок» намерено дать второй шанс закрепиться в команде форварду Евгению Валиеву. Баскетболист перешёл в «Химки» в преддверии нынешнего сезона из «Зенита», но из-за травм не сумел закрепиться в ротации. В результате клуб из Московской области отправил его в аренду в «Парму», где он набрал форму.

Теперь главный тренер «Химок» Римас Куртинайтиса намерен вернуть Валиева в команду.

«Валиев имеет контракт с «Химками» на следующий сезон, и он начнёт предсезонку с нами. Там всё будет зависеть уже от него. Ему надо проявить свои лучшие качества, чтобы отвоевать место в составе.



Он приехал после сборной и получил травму колена. После этого Валиев не тренировался с командой два месяца. Потом сезон начался, и у нас был полный ростер — 15–16 человек. Все позиции были закрыты здоровыми игроками. Я выпустил Женю на один из матчей Единой лиги, но он не мог влиться в нашу игру, учитывая пропуск предсезонки. Он не до конца понимал, что мы играем в защите и в нападении.

Всё-таки этот сезон был особым. Из-за сдвоенных недель в Евролиге мы проводили по три игры за семь дней. Времени тренироваться не было. В сезоне-2019/20 мы больше занимались теорией, просмотром видео, чем физическими занятиями. Иначе можно было функционально «убить» команду. В итоге это дало промежуточный результат, но не предоставило возможности игрокам, пропустившим предсезонку, подтянуться к уровню основы", — приводит слова Куртинайтиса издание «Известия».