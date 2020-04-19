Майк Джеймс устроил перепалку с фанатами, поспорив, какие команды Европы настоящие гранды

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс на своей странице в «Твиттере» выразил мнение, что реальными грандами европейского баскетбола можно назвать только три команды.
«Чёрт возьми, не понимаю, когда кто-то называет грандами команды, которые выигрывали Евролигу ещё до моего переезда в Европу. Реально здесь есть три гранда — ЦСКА, „Фенербахче“ и „Реал“. Все остальные команды или очень нестабильны, или просто отстойные», — написал Джеймс.
Подписчики Джеймса не согласились с ним и стали приводить в пример «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Маккаби».
Один из пользователей написал, что «Бостон Селтикс» или «Лос-Анджелес Лейкерс» не перестают быть большими командами от того, что не всегда играют в финалах НБА. Тем не менее Джеймс не согласился с подобными аргументами.
- 19 апреля 2020
-
13:36
-
12:59
-
11:32
-
10:26
-
09:59
-
07:19
-
07:00
-
01:01
-
00:15
- 18 апреля 2020
-
22:59
-
21:35
-
20:58
-
19:58
-
18:59
-
17:37
-
16:19
-
14:59
-
12:53
-
12:30
-
09:40
-
07:29
-
07:09
-
00:43
-
00:28
- 17 апреля 2020
-
23:08
-
22:51
-
21:41
-
20:18
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:26
-
14:22
-
13:35
-
12:19