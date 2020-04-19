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Майк Джеймс устроил перепалку с фанатами, поспорив, какие команды Европы настоящие гранды

Майк Джеймс устроил перепалку с фанатами, поспорив, какие команды Европы настоящие гранды
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс на своей странице в «Твиттере» выразил мнение, что реальными грандами европейского баскетбола можно назвать только три команды.

«Чёрт возьми, не понимаю, когда кто-то называет грандами команды, которые выигрывали Евролигу ещё до моего переезда в Европу. Реально здесь есть три гранда — ЦСКА, „Фенербахче“ и „Реал“. Все остальные команды или очень нестабильны, или просто отстойные», — написал Джеймс.

Подписчики Джеймса не согласились с ним и стали приводить в пример «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Маккаби».

Один из пользователей написал, что «Бостон Селтикс» или «Лос-Анджелес Лейкерс» не перестают быть большими командами от того, что не всегда играют в финалах НБА. Тем не менее Джеймс не согласился с подобными аргументами.

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