Е. Пашутин: Фридзон готов играть ещё лет пять минимум

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мыслями о будущем ветерана российского баскетбола защитника краснодарцев 34-летнего Виталия Фридзона. По словам специалиста, тот может выступать на высоком уровне на протяжении ещё пяти лет.
«Фридзон — большой профессионал. Много тренируется, что помогло ему быстро вернуться в ритм после травмы в этом сезоне. Вернувшись, он здорово помог нам. Думаю, он готов играть ещё лет пять минимум. Хочется пожелать ему сохранять и дальше здоровье, боевой настрой, снайперскую энергию. Сейчас у него с этим всё в порядке, чему подтверждением стала вторая подряд победа в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
Хочу ли видеть его в команде в следующем сезоне? В том, что касается спортивной части, — конечно. Но вопросы по контракту — это уже не ко мне", — цитирует Пашутина «Р-Спорт».
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