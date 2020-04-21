Тайрон Лю хочет возглавить «Бруклин Нетс»
Бывший главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю хочет возглавить «Бруклин Нетс», сообщает New York Dayli News. По сведениям источников, специалист вновь хочет работать с разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом, с которым знаком по работе в «Кливленде». При этом не так давно сообщалось, что Ирвинг также хочет вернуться к сотрудничеству с Лю.
После того как Лю не удалось получить работу главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс», на которую он претендовал в межсезонье, Лю вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс», где трудится по сей день.
Что касается «Бруклина», команда осталась без тренера в ходе сезона. Кенни Аткинсон неожиданно потерял место. Временно исполняющим обязанности наставника стал Жак Вон.
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
22:30
-
21:57
-
20:50
-
20:29
-
18:25
-
17:28
-
16:52
-
16:34
-
16:07
-
14:49
-
12:02
-
11:01
-
10:48
-
09:31
-
08:00
-
07:23
- 20 апреля 2020
-
23:56
-
22:54
-
21:35
-
20:35
-
18:35
-
17:17
-
16:23
-
14:32
-
13:07
-
12:02
-
10:06
-
06:59
-
03:33
- 19 апреля 2020
-
23:59
-
22:37
-
20:32
-
20:19
-
18:06
-
16:48
Партнерский контент