Бывший главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю хочет возглавить «Бруклин Нетс», сообщает New York Dayli News. По сведениям источников, специалист вновь хочет работать с разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом, с которым знаком по работе в «Кливленде». При этом не так давно сообщалось, что Ирвинг также хочет вернуться к сотрудничеству с Лю.

После того как Лю не удалось получить работу главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс», на которую он претендовал в межсезонье, Лю вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс», где трудится по сей день.

Что касается «Бруклина», команда осталась без тренера в ходе сезона. Кенни Аткинсон неожиданно потерял место. Временно исполняющим обязанности наставника стал Жак Вон.