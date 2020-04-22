Желько Обрадович: мой приоритет — остаться тренером «Фенербахче» и в следующем сезоне

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Желько Обрадович сообщил, что пока не обсуждал контракт на следующий сезон ни со своим нынешним клубом, ни с другими командами. По словам Обрадовича, его приоритет — остаться на посту главного тренера «Фенербахче».
«Что касается продления контракта, то я не общался ни с руководством „Фенербахче“, ни с другими клубами. Мне не поступало никаких предложений. Вся информация, в которой моё имя связано с каким-то другим клубом, кроме моего нынешнего, не соответствует действительности. Мой приоритет — остаться тренером „Фенербахче“ и в следующем сезоне», — приводит слова Желько Обрадовича Sportando.
Действующий контракт специалиста с «Фенербахче» рассчитан до конца сезона-2019/2020. Клуб занимает восьмую позицию в регулярном чемпионате Евролиги с 13 победами в 28 встречах.
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