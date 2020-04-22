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Мэлоун: у Леброна нет такого мышления и инстинкта убийцы, как у Джордана

Мэлоун: у Леброна нет такого мышления и инстинкта убийцы, как у Джордана
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Денвер Наггерс» Майкл Мэлоун поделился мнением о звёздном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Мэлоун сравнил Джеймса и легенду НБА Майкла Джордана, отметив, что Леброн наряжу с Джорданом является величайшим игроком в истории баскетбола.

«Всегда будут споры о том, кто на самом деле является величайшим баскетболистом в истории. Майкл Джордан, безусловно, является таковым. Сейчас уже не так много игроков, которые были бы похожи на него. Я тренировал Леброна Джеймса на протяжении пяти лет и у меня отличные отношения с ним. У Леброна, говоря по правде, нет такого мышления и инстинкта убийцы, как у Джордана. Но Леброн, думаю, также является величайшим игроком в истории баскетбола», — приводит слова Майкла Мэлоуна USA Today.

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