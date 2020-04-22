«Детройт» пожертвовал $ 250 тыс. на поддержку медработников города

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» пожертвовал $ 250 тыс. на поддержку медицинских работников города Детройт, сообщает пресс-служба команды. Руководство клуба перечислило денежные средства в фонд борьбы с коронавирусной инфекцией штата Мичиган.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более двух с половиной миллионов человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли более 181 тыс. Выздоровели более 710 тыс.
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