Де Коло: лучше объявить о досрочном завершении Евролиги и начать готовиться к сезону

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло призвал руководство Евролиги отказаться от продолжения сезона из-за пандемии коронавируса. Бывший игрок ЦСКА считает, что необходимо внести ясность и начать подготовку к следующему сезону. Также де Коло поделился мнением о работе наставника турецкого клуба Желько Обрадовича.

«Мы ждём уже больше месяца, всё это становится сложно. Было бы лучше объявить о досрочном завершении чемпионата и начать подготовку к новому сезону. Главное — здоровье.

Обрадович выиграл уже много всяких титулов и он не хочет останавливаться. Иногда он кажется сумасшедшим, кричит, но всё это он делает ради команды, это идёт нам на пользу», — цитирует де Коло Sportando.

Ранее руководство Евролиги сообщило, что может провести «Финал восьми», чтобы завершить сезон.