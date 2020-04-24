Ватутин: у нас перелёт команды на игру обходится в три раза дороже, чем гонорар за победу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин вновь призвал оставить мысли о возобновлении сезона Евролиги. По словам функционера, на данный момент в доигровке турнира не будет никакой выгоды с точки зрения финансов.

«Где доходная часть? Играть без зрителей смешно, а ведь на билетах клубы получают значительную часть бюджетов. Это в США спорт имеет реальный доход от трансляций, и я понимаю Дональда Трампа, который призывает начать матчи без зрителей, ведь эти игры запустят маховик индустрии в целом. У нас рейтинги спорта низки, сейчас это вообще не бизнес-история, у нас один перелёт команды на игру обходится клубу в три раза дороже, чем гонорар за победу.

Потому, как бы нам ни хотелось снова увидеть большой баскетбол, считаю более важным лучше подготовиться к будущему сезону, а не «оживлять покойника». При таком падении доходной части сложно ожидать чего-то хорошего. Осторожно предположу, что сокращение бюджетов составит около 30%.

С другой стороны, надеюсь, что нынешний кризис, как и предыдущий, понизит стоимость игроков. При всём уважении к звёздам европейского баскетбол, их зарплаты были обусловлены не доходами клубов и лиг, как в НБА, а своеобразной гонкой вооружений, соревнованием амбиций владельцев», — приводит слова Ватутина РБК-Спорт.