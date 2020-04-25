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Друг Дюранта: первые дни после положительного теста на коронавирус были очень страшными

Друг Дюранта: первые дни после положительного теста на коронавирус были очень страшными
Баскетбол / НБА 0

Рич Клейман, деловой партнёр и друг Кевина Дюранта, сообщил CNBC, что первые дни после того, как стало известно о положительном тесте Кевина на коронавиурсную инфекцию, были «очень страшными».

Напомним, Дюрант стал одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», заразившимся коронавирусом. Имена трёх других игроков не назывались, а Кевин самостоятельно сообщил о положительном диагнозе инсайдеру Шемсу Чарании.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. человек.

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